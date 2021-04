“No hay buen ambiente para revocatorias en el Gobierno”: líder de comité Por la Bogotá que merecemos

José Miguel Santamaría, vocero del movimiento ‘Por la Bogotá que merecemos’, uno de los promovía la revocatoria de la alcaldesa Claudia López, habló en Mañanas BLU sobre las razones que motivaron el retiro de la solicitud.

Según el excandidato al Senado por el Centro Democrático , al parecer las declaraciones del presidente Duque en el sentido de que no era momento para revocatorias parece influir en la Registraduría.

“Hay 75 revocatorias vigentes. Estamos esperando. Hay un comité nacional el cual nos reunimos periódicamente para saber qué es lo que está pasando en cada una de las ciudades”, indicó.

"Hemos puesto tutelas, hemos puesto derechos de petición. Movimientos de ciudades lejanas han venido a Bogotá, se han parado al frente de la Registraduría. Al parecer no existe un buen ambiente para las revocatorias en el Gobierno y han tratado de parar esta revocatoria. No sé si es porque no hay plata para hacer las revocatorias”, añadió.

Santamaría dijo que los tiempos para adelantar las revocatorias ya no cuadrarían y en la práctica el mecanismo sería inefectivo como método de sanción a lo que considera una mala administración de Claudia López.

“Si nos dieran las planillas hoy estaríamos acabando la recolección de firmas en octubre, para entregárselas a la Registraduría, que entraría a revisarlas y demoraría unos dos meses. Estaríamos hablando de hasta mediados de diciembre. Revisadas las firmas, tiene dos meses para llamar a hacer la revocatoria. Estaríamos hablando de febrero de 2022 cuando ya estamos ad portas de elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales”, declaró.

De acuerdo con el opositor a la administración de Claudia López, la celebración de las elecciones para la revocatoria de Claudia López se daría en un tiempo que no tendría ningún efecto en la práctica.

“La Registraduría va a seguir parando el tema para hacerlo después de las elecciones y ya quedaría la mitad del tiempo de la alcaldesa. Por eso hemos tomado la decisión de retirar”, agregó Santamaría.

