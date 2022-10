No hay violación de normas por parte de comité revocatorio de Peñalosa: magistrado Novoa

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Armando Novoa, dijo en BLU Radio que no hay violación de las normas por parte del comité que buscaba la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa.



“Es una decisión que a mí no deja de sorprenderme porque el CNE, en sus mayorías, no solamente no se pronuncia sobre si es viable o no la certificación, sino que, además de guardar silencio, decide abrir investigación contra el promotor de la iniciativa y compulsar copias ante la Fiscalía en relación a los informes que presentó el comité al Consejo, sin que existan evidencias de que hubo violación a una norma de carácter estatutario que es la que regula estos casos de manera concreta”, dijo.

Añadió que las razones que alega el Consejo Nacional Electoral no tienen fundamento jurídico.

“Por ejemplo, la razón principal de la investigación es que el sindicato de la ETB, una de las entidades que patrocinó la recolección de firmas, no podía hacer donaciones o aportes por más del 10 por ciento del tope individual que regula el CNE, pero la ley que regula el tema dice que esta restricción aplica solamente a personas que están cobijadas por el código de comercio y las organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos, no están cobijadas por el Código de Comercio, sino por el Código Sustantivo del Trabajo. La pregunta es: ¿por qué el CNE ignora algo como esto?”, explicó.

De otro lado, el magistrado añadió que la decisión del tribunal, en la práctica, significa que ya no se podrá realizar la revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa.

“Con la decisión del día de ayer de la mayoría del CNE, la iniciativa ciudadana quedó bastante afectada”, manifestó.



Por su parte, Gustavo Merchán, del sindicato de la ETB y promotor de la revocatoria, dijo que espera el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque considera que se le vulneraron sus derechos.

“Tenemos todas las pruebas y la documentación en la que está demostrado que Sintrateléfonos colocó 40 millones de pesos de los 110 millones que costó la campaña.dijo.

