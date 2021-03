“No les den comida, ropa ni trabajo”: aparecen duros panfletos contra venezolanos en Bogotá

Sorpresa e indignación causó la aparición de varios carteles en la zona occidental de Kennedy, suroccidente de Bogotá , en la calle 3 con carrera 71g, en contra de ciudadanos venezolanos, por los recientes casos de inseguridad en la zona.

En los carteles, pegados en postes y fachadas de viviendas, se puede leer: “Estas ratas nos están matando. No des limosnas, comida ni ropa, no arriendes ni des trabajo, no seas cómplice de sus crímenes.”

Para vecinos como Rosa Díaz, la situación, aunque es compleja por los hurtos que se registran, no da pie para la xenofobia y estigmatización contra los venezolanos, que en su mayoría hacen el bien.

“No estoy de acuerdo, no todos son iguales y no me parece, la mayoría hacen cosas buenas. Además, aquí en esta zona roban mucho y no son siempre ellos, claro qué hay mucha indigencia de ellos, pero normal”, dijo.

Entre tanto, Hugo Parra, otro ciudadano, opinó que deben tomarse medidas contra quienes llegan a la ciudad a delinquir.

“Los deberían sacar a los malos. Ellos son un peligro, los que son malos son muy desalmados. Hay que perseguirlos, pero a los malos, no a la gente buena, que a duras penas trabaja para comer", manifestó.

"La situación esta tan dura que mire ya en lo que vamos. Hay lunares y la Policía no da abasto. Claro que no se justifica eso, pero la gente se cansó. Es entendible, aunque también hay que entender la situación”, opinó, por su parte Gloria Gómez, otra habitante de la zona.

Para los residentes del sector, es primordial que el Distrito y la Policía aumenten los controles en la zona y eviten que ocurran hechos que lamentar.