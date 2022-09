No nos vamos a dejar: comunidad del centro de Bogotá le impidió a indígenas instalarse en un coliseo

En la madrugada del miércoles, 28 de septiembre, más de 25 buses de indígenas llegaron al barrio Las Cruces, en el centro de Bogotá, donde pretendían instalarse en un coliseo de la zona; sin embargo, la comunidad lo impidió.

Según reportó el Ojo de la Noche, los indígenas llegaron para una reunión que tendrían en la Plaza de Bolívar, por lo que la Alcaldía Mayor de Bogotá les habría autorizado instalarse en este punto del centro.

Pero la comunidad reaccionó y se opuso a que se instalaran, ya que temen que se presente una situación similar a la que vivió el Parque Nacional hace algunas semanas, en la que los indígenas se quedaron por meses viviendo allí.

"Llegan a imponernos, la Alcaldía como siempre, nunca le advierte a la comunidad sobre las situaciones que se van a presentar. Nosotros tenemos suficientes problemáticas alrededor del sector: drogadicción, indigencia, robos; y aquí la Alcaldía no se ve, pero ante este tipo de situaciones ahí sí la Alcaldía pone pecho 'tenemos acá el espacio', pero no cuentan con nosotros como comunidad. Entonces nosotros no nos vamos a dejar imponer las cosas en el patio de nuestra casa", expresó uno de los líderes de la comunidad.

Algunos indígenas alcanzaron a instalarse en una zona verde del coliseo, pero hay otros que aún insisten en encontrar la forma de poder ingresar al lugar. La comunidad por su parte señala que no permitirán que pasen varios días allí.

