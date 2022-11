¡No se arriesgue! Devuelven a viajeros en entradas de municipios de Cundinamarca

En entrevista con Noticias de la Mañana, Jorge Godoy, secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, se refirió a los controles que habrá en la movilidad del departamento durante los próximos tres puentes festivos.

Este fin de semana es el primero de los tres festivos que tiene el mes de junio. En medio del aislamiento en el que continúa gran parte del país, las personas insisten en viajar a municipios cercanos, aunque las autoridades insistan en que no salgan de sus residencias de no ser estrictamente necesario.

Publicidad

Las autoridades del departamento son enfáticas en que durante este puente festivo las personas no pueden viajar, no pueden ir en carros con más de dos personas, no se puede conducir en estado de embriaguez. Además, en Soacha, por ejemplo, hay toque de queda, esto como medida para evitar que los ciudadanos, especialmente de Bogotá, salgan de paseo.

“Hemos logrado colocar diferentes puntos de control a la entrada y salida de Bogotá y los municipios. Se articuló el plan candado en el departamento y logramos colocar dos puntos de control en Bogotá y otros dos en Cundinamarca, en la siete vías de salida e ingreso de Bogotá, incluidas las de más tránsito y aforo vehicular en Colombia”, explicó Godoy.

El secretario de Transporte y Movilidad informó que se han impuesto 174 comparendos, de los cuales han resultado 162 inmovilizaciones, desde el jueves y hasta altas horas de la noche de este viernes.

“Es preocupante ver que se sigue generando un incremento en la movilidad, esto se da como consecuencia de la ampliación de los sectores hoy sin restricción. Ya estamos llegando casi a los 300.000 vehículos registrados por paso en peaje entre jueves y viernes”, añadió.

Publicidad

Godoy explicó que por más que se tomen medidas para evitar la salida de personas con destino a municipios del departamento, los ciudadanos no están acatando la norma de la manera correcta, teniendo en cuenta que salen de viaje un día antes del comienzo del plan candado anunciado, que termina afectando la movilidad por culpa de la “gente inconsciente e irresponsable”.

“Antes de que la gente conociera la medida y el plan candado, el día de mayor registro de mayor movilidad era el viernes, hoy es el jueves, porque cerca de 200.000 vehículos se registraron en paso en peaje, y el viernes alcanzó la cifra solo de 94.000; lo que quiere decir que las personas siguen aprovechando el espacio que les demos. Si les decimos que empieza el viernes, salen el jueves, nos va a tocar decir que empieza el jueves y seguramente veremos incremento el miércoles, es un tema complicado”, dijo.

Publicidad

¿Qué se puede y no hacer en las carreteras de Cundinamarca?

El secretario de Movilidad resaltó que se ha logrado total vigilancia en las vías de Cundinamarca, en el que se hace un control de todos los vehículos que pretenden salir de Bogotá.

Vea también: "13 de junio de 2020 – Noticias de la Mañana, programa completo

Godoy informó que a las personas que logran salir de Bogotá no se les va a permitir el ingreso a los municipios, teniendo en cuenta el Decreto 312 de la Gobernación de Cundinamarca, que restringe la movilidad al ingreso de estas poblaciones.

Publicidad

“Cuando están llegando los vehículos al límite del municipio, les está tocando devolverse, por eso hemos tenido un registro muy alto de vehículos que están devolviéndose porque no los dejan entrar a los municipios”, explicó.

Escuche aquí la entrevista completa en Noticias de la Mañana: