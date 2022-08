¡No sea mugre con Bogotá! La campaña que evidencia la falta de aseo y cultura ciudadana

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP puso en evidencia la poca cultura del aseo que tienen los ciudadanos en Bogotá. A través de redes sociales se expuso un video grabado en Patio Bonito, Kennedy, en el que se observa la acumulación de la basura en una esquina. El operador llega y limpia todo el espacio, pero solo siete minutos después, los ciudadanos vuelven a dejar sus residuos en el mismo lugar.

Lamentablemente son varios ciudadanos los que no disponen correctamente los residuos que generan en sus viviendas y comercios, sacándolos en horarios distintos a los establecidos para la recolección, dejando escombros, muebles y colchones en las calles, lo que genera la acumulación de la basura.

A pesar de que los operadores de aseo atienden estos arrojos con diferentes frecuencias, seguimientos realizados por la UAESP señalan que un punto de basuras que se limpia, vuelve a ensuciarse, en promedio, a las tres horas de haber sido atendido.

En Bogotá, se han identificado alrededor de 743 puntos críticos de arrojo de residuos y las localidades que tienen mayor número de sitios con esta problemática son: Engativá (156) Kennedy (77) Suba (61) Bosa (61) Barrios Unidos (60). Cada día, se recogen de estos puntos, cerca de 700 toneladas de basura.

En la ciudad existen alrededor de 100.000 cestas públicas y alrededor de 10.000 contenedores para depositar los residuos, pero aún así se sigue presentando esta situación.

Para combatir esta problemática, la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, invita a cuidar la ciudad y a 'No ser mugres con Bogotá': “¿Qué es no ser mugres con Bogotá?: Reciclar, separar, sacar a tiempo la bolsa, no sacar los escombros, llevarlos a nuestros Ecopuntos… es decirles a nuestros vecinos que no sean mugres”, afirmó.

Los ciudadanos pueden conocer los días y horas en las que pasa el camión recolector por sus barrios a través de la página de la UAESP, por medio de la plataforma SIGAB o mediante los portales web de los cinco operadores de aseo de Bogotá (Lime, Ciudad Limpia, Promoambiental, Bogotá Limpia y Área Limpia) dependiendo de su localidad.

La información sobre la ubicación de los Ecopuntos, para disponer escombros y residuos voluminosos gratuitamente, se encuentra en la página web y redes sociales de la UAESP, que por su parte ha incrementado la frecuencia de recolección en los sitios críticos y ha puesto, hasta ahora, 650 comparendos de $1.019.000 a ciudadanos que no cumplen con el cuidado del espacio público.

