Nuevo caso de intolerancia en Bogotá: conductor escapó tras incidente con ciclista

Un nuevo episodio de intolerancia se registró en Bogotá, esta vez protagonizado por un conductor que tras un altercado con un ciclista abandonó a toda velocidad la escena del incidente chocando con varios vehículos y desatando la furia de vecinos del barrio La Estrada, en el occidente de la ciudad.

Por fortuna, el hecho solo dejó daños materiales.

En un video de seguridad, conocido por BLU Radio, se aprecia el inicio de los desmanes. En las imágenes, un biciusuario increpa al conductor de una camioneta, aparentemente por un incidente registrado momentos antes.

En medio de la acalorada discusión, el biciusuario atraviesa su bicicleta por delante de la camioneta, ante lo cual el acompañante del conductor de la camioneta se baja y la lanzó con fuerza contra una pared.

La escena subió de tono, hasta que el conductor intenta huir del sitio causándole algunas heridas al ciclista y chocando a otro vehículo que pasaba cerca. Se desató entonces una persecución por parte de transeúntes y vecinos del barrio La Estrada, relativamente corta, que terminó en una calle cerrada.

En total, unas 20 personas, muy molestas, se acercaron al vehículo para percartarse que el conductor era un adulto mayor, de aproximadamente 74 años, quien explicó que estaba huyendo no para eludir su responsabilidad, sino porque lo estaban atacando.

“Yo arranqué, con tan mala suerte que cuando arranque, un señor que estaba adelantando por la izquierda lo choqué...tres motociclistas y esa camioneta blanca, todo el mundo gritando, la gente se alborotó, todos gritaban”, contó el conductor.

“Subí por una calle pensando que era abierta y una turba detrás de mí, armados con bloques de cemento, piedras, extinguidores en la mano, rompieron la camioneta con los extintores, me rompieron el panorámico y 20 personas detrás de mí gritandome, insultándome; pues claro que entré en pánico yo no estaba tratando de huir para eludir mi responsabilidad estoy tratando de huir para salvar mi pellejo, me iban a linchar", aseguró.

A la camioneta le rompieron los vidrios y el único lesionado fue el ciclista que fue trasladado a un centro asistencial cercano con golpes en las piernas y en uno de sus hombros.

