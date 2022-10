Nunca se dijo que explosión tuviera relación con personas cercanas a Petro: Peñalosa

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre la explosión en el centro de Bogotá que dejó 30 personas heridas, 26 de ellas miembros de la Policía.



El alcalde de la capital del país afirmó que en el consejo de seguridad extraordinario convocado el domingo se pudo establecer que la explosión no tiene nada que ver con los taurinos o antitaurinos, “esto fue una bomba criminal diseñada para matar y herir policías”.



Dijo que las explosiones eran bombas que tenían metralla lo que quiere decir que estaban “diseñadas para matar y herir, no para causar daños a estructuras”.



El alcalde afirmó que una de las hipótesis que se está trabajando es la posibilidad de que el atentado haya sido perpetrado por el ELN “lo cual estamos vinculando con otro tipo de situaciones”.



Sobre la hipótesis que manejó un periodista en redes sociales de la supuesta investigación para determinar si existía algún tipo de relación entre la explosión y personas cercanas a Gustavo Petro, el alcalde Peñalosa afirmó que “nunca se dijo eso, ni siquiera se mencionó en el consejo de seguridad”.



Aseveró que no hubo falla en las autoridades pues la instalación del artefacto se dio en horas de la madrugada “mucho tiempo antes de que iniciara la organización del dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de los taurinos”.



