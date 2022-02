Ojo con su perrito: a secuestradores de mascotas no les importa si es de raza con tal de extorsionar

El secuestro de 'Venus', el perro bulldog francés que fue robado a mano armada en la localidad de Chapinero (Bogotá) parece no ser un caso aislado. Según las autoridades, al igual que esa mascota, ya suman seis los crímenes con similar modus operandi en la capital colombiana.

La más reciente denuncia se registró en la localidad de Kennedy , donde se asegura que delincuentes a bordo de bicitaxis se llevan los perros de los antejardines de las viviendas.

Publicidad

"El bicitaxi es azul, tiene una carpa blanca, tiene una llamada 'licuadora'. En Patio Bonito me dicen que no lo han visto, pero otros dicen que sí y que ha hurtado en otras partes . Quiero saber quién tiene mi perrito, me duele pensar que esté sufriendo", contó la dueña de una mascota recientemente robada en el suroccidente de Bogotá.

En el caso de 'Venus' trascendió que el padre de la persona que lo secuestró fue quien contactó a las autoridades para entregarlo, debido a la amplia difusión del caso.

Publicidad

Escuche este informe del Ojo de la Noche: