Papá abusó sexualmente de sus tres hijas de 3, 6 y 9 años en Bogotá; se escapó tras quedar libre

En la clínica San José Infantil, de Barrios Unidos, en Bogotá, permanecen recluidas tres hermanitas de tres, seis y nueve años, después de haber sido abusadas sexualmente por su padre, denuncia la madre de las menores.

El Ojo de la noche para Mañanas Blu recogió que, según la madre, el papá abusó sexualmente de ellas y, tan pronto se enteró que la abuelita de las niñas y que la propia madre sabía de lo ocurrido, se escapó.

“Efectivamente si fueron violadas, mi hija de nueve años, seis años y tres años fueron violadas por el papá. Muy duro lo que estoy afrontando”, expresó la madre de las niñas al Ojo de la noche.

De acuerdo con el relato de la mujer, las sospechas iniciaron porque la menor de 9 años dijo que no quería quedarse en la casa de su papá, pues llegaba borracho y abusaba sexualmente de ella y sus hermanas si también estaban.

“Ella tenía miedo de ir a quedarse al apartamento de ella porque yo a veces voy, las dejo allá solitas mientras ella llega y ellas no quisieron quedarse en esa noche allá porque no querían quedarse porque el papá llegaba borracho y que no querían quedar. La cogía, que había una semana que la había cogido seguido”, relató la mujer a Blu Radio.

Las mujeres denuncian y están bastante molestas porque dicen que, al avisarle a la Policía Nacional el pasado fin de semana, el hombre fue retenido y no entienden cómo los uniformados del CAI Rincón horas después lo dejaron en libertad sabiendo que estaba en proceso.

Además, que supuestamente sabían que estaban esperando el dictamen de los médicos y ahora le piden nuevamente a la Policía que busquen al responsable, que investiguen lo ocurrido, pero ante todo que lo castiguen por este grave hecho.

