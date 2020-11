Papá de Sharick Lizeth dice que la niña fue secuestrada y manipulada por la abuela

En medio de la alegría por la reaparición de la menor Sharick Lizeth Marquéz Téllez, de quien sus seres queridos no tenían noticia desde hace más de una semana, se desató una agria confrontación en la familia luego de conocerse que la adolescente de 15 años supuestamente estaba en la vivienda de la abuela materna.

En entrevista con Mañanas BLU, el padre de la menor hizo serias acusaciones.

“Esto fue un secuestro por parte de la abuela”, sostuvo Orlando Antonio Márquez.

"Estoy seguro que a mi hija la manipuló la abuela", agregó.

De acuerdo con el padre de la adolescente, hubo una intención evidente de mantener aislada a Sharick Lizeth por parte de la abuela.

"Diez días de incertidumbre, sin saber noticias de mi hija y de repente aparece donde la abuela. La abuela tenía los números de celular míos, los de la mamá. La niña tenía el celular. El día que la raptan a ella se apaga el celular de la niña y no tenemos ningún rastro de ella", declaró.

Márquez expresó su extrañeza y mostró su malestar por la situación.

"Se nos hace muy raro, que por qué la abuela no nos informa que la niña se encuentra allá. Ahí hay algo muy raro", afirmó.

"La abuela se había desaparecido hacía ya dos meses antes. La hija, Sandra, que es la mamá de mi hija, le marcaba y le marcaba y nunca contestaba", agregó.

El padre de la menor rechazó que Bienestar Familiar le concediera la custodia de la niña a la abuela.

De acuerdo con el acudiente, el reporte que tiene es que la menor se encuentra bien de salud.

"Según por lo que me han dicho y he escuchado a la alcaldesa de Fusagasugá, me dijeron que la niña está bien de salud, que la encontraron en la finca de la abuela en Silvania", indicó.

De acuerdo el reporte de las autoridades, la adolescente de 15 años estaba en la vivienda de la abuela, en el municipio de Silvania, Cundinamarca.

Escuche a Orlando Antonio Márquez en entrevista con Mañanas BLU:

El caso conmovió las redes sociales

El caso de la desaparición de Sharick Lizetg generó una ola de mensajes en redes sociales con el clamor para que se adelantaran con urgencia todas las investigaciones posibles para dar con su paradero.

Los desgarradores mensajes de los familiares de Sharick Marquéz se hicieron virales en Twitter y Facebook.

