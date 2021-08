Para acabar mitos contra vacunación, secretario de salud de Bogotá se reunió con líderes cristianos

El secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se reunió con líderes cristianos de diversas iglesias para abordar el tema de los mitos acerca de la vacunación de los que algunos hacen eco en redes sociales y atribuyen a movimientos religiosos.

En reunión entre el secretario de salud Alejandro Gómez y las iglesias cristianas de Bogotá se aseguró además que, así como al inicio de pandemia el sector fue el primero en tomar medidas de bioseguridad, hoy dan cara a la jornada de vacunación, ven en la difusión de la información una correcta medida para hacer que no solo el sector interreligioso sino la comunidad en general comprenda la importancia de la vacunación, que en coherencia a la protección de la vida, como defensores de la misma.

La reunión fue citada de forma abierta por el concejal de Bogotá Marco Acosta para resolver las inquietudes que tenían los miembros de las iglesias cristianas con respecto a la vacunación teniendo en cuenta que en varias regiones del país hay denuncias sobre pastores que han pedidos a sus feligreses negarse a la vacunación.

Entre las acciones a realizar provenientes de la reunión, está suministrar información a las comunidades para que por medio de la socialización se tomen decisiones que aporten al cuidado de la salud.

“El llamado es general, se rechaza los ataques de odio y discriminación religiosa, no todas las iglesias son de carácter negacionista. Por el contrario, apoyan todo proceso que busque salvaguardar y priorizar la salud. Sin embargo, el no vacunarse no debe ser la oportunidad para que otros sectores discriminen, vulneres y violenten a los creyentes” aseguró el concejal Acosta.

Desde la Secretaría de Salud aseguran que no será la primera reunión y se espera conseguir una con el sector de la Iglesia Católica.