“Paralizar el metro de Bogotá sería insensato”: César Ferrari, nuevo director de Planeación Nacional

En entrevista con Mañanas Blu, César Ferrari, director del Departamento de Planeación Nacional, DNP, dijo que sería insensato parar, en las actuales circunstancias, el metro de Bogotá. Ferrari, quien fue anunciado como director del organismo el pasado miércoles , manifestó que esta es una obra que la ciudad necesita.

“Bogotá es una de las pocas ciudades grandes del mundo que no tiene metro. Esta es una cuestión que debió hacerse hace muchos años, por no decir muchas décadas. Es importante para resolver el problema de la congestión que disminuye la productividad. Seguramente deberá seguir teniendo apoyo del Gobierno Nacional porque la ciudad sola no lo puede hacer. Sería insensato paralizar una obra que realmente se necesita para resolver uno de los grandes cuellos de botella de esta ciudad”, añadió.

Mucho se ha especulado sobre el apoyo que daría el presidente Gustavo Petro a las obras del metro de Bogotá, sobre las cuales tiene enormes interrogantes, principalmente porque, según él, el metro debió ser subterráneo y no elevado.

El pasado 30 de julio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional y el gobierno de Iván Duque, aprobaron $40 billones de pesos para la segunda línea del metro, que será subterránea, y para la nueva troncal de TransMilenio en la Calle 13.

Para el metro la inversión total será de $34,9 billones, 70% con recursos de la Nación y el 30 % restante aportado por el Distrito Capital.