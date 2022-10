Pasaje de TransMilenio aumentaría entre 100 y 200 pesos en 2016

Dijo que el sistema cuesta por cada pasajero 1952 pesos y las tarifas promedio, incluyendo todo, son de 1400 pesos, y esa diferencia es la que se está buscando cubrir.

“El 67 por ciento de lo que cuesta el sistema lo asumen las tarifas de los usuarios y el 33 por ciento restante lo financiamos a través del incentivo Sisbén por ejemplo y los recursos que se reciben del Distrito”, dijo.

Aseguró que a Transmilenio “no le interesa que haya una alza en las tarifas de por sí”, sin embargo advirtió, que pese a que esta administración buscó otras fuentes de financiación, ya dos fueron hundidas en el Concejo de Bogotá y "la diferencia se tiene que llenar".

Paris afirmó que en caso de que haya otras fuentes de financiación no se subiría el precio, incluida la opción del subsidio público.

Finalmente explicó por qué el precio del incremento se ubicaría entre 100 y 200 pesos.

“La razón es la inestabilidad de los escenarios de planificación, nosotros no sabemos a ciencia cierta a que valor del dólar vamos a quedar y eso nos hace tener supuestos, el segundo valor que no nos permite ver un escenario claro como antes es que no conocemos cuánto es el valor del nuevo salario mínimo y el otro elemento es el comportamiento de la inflación”, señaló.