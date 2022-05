Pelea en SITP: retaron al conductor y un pasajero terminó manejando el bus

El sistema de transporte público de Bogotá es uno de los escenarios donde más videos virales se graban, ya que ocurren situaciones que a muchos les provoca ira, gracia y hasta desconcierto. Así como uno de los más recientes conocidos, en donde un usuario retó a pelear a un conductor de bus ya que este no quería manejar.

Según se evidenció en un video grabado por una pasajera, el conductor del bus no quería empezar a conducir porque aún no empezaba su horario laboral.

El encargado del bus aseguraba que al no ser el momento, no tenía porqué empezar la ruta, razón por la que los demás pasajeros empezaron a protestarle y exigirle que cumpliera con su trabajo.

“Mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Quéjense con Transmilenio para que manden más carros”, señaló el conductor.

Ante los comentarios de ambas partes, la situación se puso tensa y provocó que uno de los ocupantes del transporte decidiera retar a una pelea al conductor, situación que no pasó a mayores.

Lo cierto es que el chofer decidió tomar su chaqueta y bajarse del bus, lo que llevó a que otro pasajero decidiera asumir el rol de conductor.

