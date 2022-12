Peñalosa ofrece excusas por excesos del Esmad

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se disculpó con los profesores qué resultaron lesionados por el Esmad, en la marcha realizada este viernes en la capital del país.

“Yo lamento mucho y ofrezco disculpas a nombre del Estado a los profesores que salieron maltratados o heridos”, dijo Peñalosa.

No obstante, el mandatario señaló que no se pueden “permitir que se bloqueen las líneas de transporte masivo, no importa qué tan justificadas sean las causas de la protesta”.

En medio de la jornada de protesta del viernes, 3.500 manifestantes citados por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) bloquearon la troncal de Transmilenio de la Calle 26 por más de tres horas, ante lo cual, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) intervino para disolver a los manifestantes, que intentaron marchar hasta el Aeropuerto El Dorado.

Varios maestros tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales debido a las heridas que sufrieron por los enfrentamientos con los uniformados.