Peñalosa propone tres horas diarias sin carros particulares en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso este jueves que haya hora y media en la mañana y hora y media en la tarde sin carro, todos los días, en Bogotá.



“Hora y media en la mañana y hora y media en la tarde sin carro. Durante ese tiempo, los ciudadanos pueden utilizar el transporte público o se movilicen en bicicleta”, dijo.



Esta medida beneficiaría, según el funcionario, al 80% de los ciudadanos bogotanos que hoy no usan el carro particular.



A propósito, el secretario de Movilidad de la ciudad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que esa medida es “desable”, pero que la ciudad no está lista.



“Nosotros no estamos listos y por eso estamos planteando la inversión más grande que ha tenido Bogotá en su historia: 40 billones de pesos”, dijo.



Escuche aquí la entrevista completa: