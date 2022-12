Peñalosa propuso un seguro para disminuir congestión vial por choques simples

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que un seguro de responsabilidad civil obligatorio para los automotores permitiría hacer más efectivo el cobro de las multas en todo el país.

Publicidad

El alcalde le propuso al Ministerio de Transporte la presentación de un proyecto de Ley para la creación de un seguro de responsabilidad civil obligatorio que facilite la solución rápida de accidentes simples de tránsito.

“El seguro de responsabilidad civil debería ser más importante que el SOAT y haciendo el cobro de las multas esa sería una fuente de recursos para las ciudades... La idea de este seguro obligatorio es que, si el conductor del vehículo o la moto no se encuentra el día con las multas impuestas por las autoridades, no pueda hacer la renovación anual de esta póliza, con lo que no podrá circular por las vías del país.”, dijo Peñalosa.

Publicidad

Peñalosa invitó a todos los alcaldes a que se unan a esta iniciativa que permitiría que esas multas se hagan efectivas y los recursos ingresen a las ciudades para realizar diferentes proyectos.

Publicidad

Fasecolda asegura que nuevo seguro que propone Peñalosa es un buen mecanismo para mejorar la movilidad:

Tras la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa de implementar un seguro para disminuir la congestión vial en la por choques simples en la capital del país, el presidente de Fasecolda, Jorge Botero, aseguró que encaja dentro de las preocupaciones del mandatario distrital para mejorar la movilidad en la ciudad.

Publicidad

“Él plantea una alternativa digna de explorar y su secretario de Movilidad lo ha planteado. Estamos construyendo un documento de evaluación de esta propuesta del alcalde, porque podría ser interesante para darle una solución al tema de movilidad en las ciudades”, aseguró Botero.

Publicidad

Asimismo, afirmó que un seguro que cubra ese tipo de accidentes simples podría tener un efecto bondadoso y que además es un buen mecanismo, aunque fue enfático en afirmar que adoptar seguros obligatorios es complejo técnica y financieramente.

Dijo también que Fasecolda tendrá un documento a inicios de la siguiente semana donde se verán reflejadas los posibles pros y contras de la propuesta de Peñalosa.

Publicidad

Con respecto al actual Seguro de Accidentes contra Terceros, SOAT, Botero argumentó que, actualmente, las finanzas de esa póliza están comprometidas y que tienen problemas estructurales.

Publicidad

“El costo de este nuevo seguro depende si es solo para Bogotá o si tendrá cobertura a nivel nacional, pues entre más personas aporten, menores son las tarifas”, señaló.

Concluyó que ese seguro podría agilizar el tráfico urbano cuando se trate de choques simples.