Pese a movilidad e inseguridad, encuesta revela que bogotanos se sienten felices

con la administración de justicia.

Publicidad

El alcalde Gustavo Petro resaltó que debe analizarse en especial este tema porque es un indicador preocupante. Además, el 80% de los capitalinos dijo sentirse poco o nada satisfecho con la movilidad en la ciudad.

En otros resultados del informe está que el 66% se siente satisfecho con su situación laboral.

Publicidad

-El 46% no considera que los programas de la administración no ayudan a la población y la mayoría de las personas de estratos altos expresaron que no se respeta la diversidad sexual.

Publicidad

-El 43% considera que no es feliz con las oportunidades educativas.

-El 77% está satisfecho con la vida que lleva en Bogotá

Publicidad

Por último, expresaron que los temas que deberían trabajarse más en la capital para alcanzar mayor nivel de felicidad es seguridad, empleo y movilidad.