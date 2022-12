Polémica por regreso de las corridas de toros a Bogotá

El autor del proyecto de ley que penaliza el maltrato animal, Juan Carlos Lozada, rechazó el hecho.



“Bogotá está de luto. Este no es un tema solo de las organizaciones animalistas, pues el 90 % de los bogotanos son antitaurinos”, afirmó.

Lozada lamentó que la reapertura de las corridas se deba a una sentencia de la Corte Constitucional.



“No considero que en un país como el nuestro donde hay tanta violencia se pueda decir que hay un espectáculo cultural que incorpore un grado de violencia tan absurdo como lo hace el espectáculo taurino”, dijo.



El regreso de la temporada taurina “es ejemplo de respeto a la institucionalidad”



Por su parte, el abogado y aficionado taurino bogotano, José María Serna, afirmó que la decisión es sinónimo de respeto al orden constitucional.



“Con el regreso de los toros a la plaza se respeta una orden constitucional que protege a una minoría y lo importante es que en Colombia se promueva una cultura de respeto como lo dice la ley”, indicó.



El abogado señaló que quienes están en contra de este tipo de espectáculos no saben lo que en realidad se vive en una plaza de toros.



“Hicimos un experimento con antitaurinos, a quienes al llevarlos a corridas de toros se dieron cuenta de que lo que hay ahí no es tortura”, concluyó.