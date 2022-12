Por falta de recursos, piden cancelar consulta petrolera en Granada, Meta

Para este domingo 22 de octubre estaba prevista la décima consulta popular minera en la historia del país, y la octava en lo corrido de este año.



Esta buscaba frenar proyectos de extracción de hidrocarburos y de explotación minera en el municipio de Granada, en el departamento del Meta.



Sin embargo, la jornada electoral sería cancelada por cuenta de un comunicado enviado por la Registraduría Nacional al alcalde de ese municipio, Juan Carlos Mendoza, en el que le pide la suspensión de la misma, hasta que se definan los términos de su financiación.



“Ante esta situación, en la que el Ministerio de Hacienda responde negativamente frente a solicitudes de recursos para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales a cargo de la Registraduría, nos vemos en la obligación de solicitar la suspensión mediante decreto la realización de las votaciones de la consulta popular del 22 de octubre, hasta tanto no se defina a quién corresponde asumir la financiación de las mismas", dice el comunicado de la Registraduría.



"Granada es un territorio de arraigo campesino y economía agropecuaria, con tierras fértiles y productivas que solo deben ser destinadas a producir comida", señaló Mendoza en diálogo con Mañanas BLU.



“El día de ayer, faltando cinco días, fuimos notificados por parte de la Registraduría de que no se podía hacer esta consulta y que yo debo emitir un acto administrativo para suspender las votaciones”, lamentó el mandatario, quien dijo que hace más de dos meses están adelantando todo lo pertinente para llevar a cabo esta jornada.



Así las cosas, según Mendoza, quedan dos escenarios posibles: buscar la posibilidad de conseguir los recursos para llevar a cabo la consulta y delimitar hasta dónde tendría la competencia la Registraduría y por otro lado revisar por qué en el municipio de Cumaral sí se realizaron consultas populares en donde el municipio no tuvo que poner recursos.



