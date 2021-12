Prepare el bolsillo: el impuesto predial de Bogotá subirá aproximadamente 4.9 %

La Secretaría de Hacienda de Bogotá realizó el anuncio del aumento predial este viernes, 17 de diciembre, después del congelamiento del tributo por cuenta de la pandemia. Catastro realizará nuevamente el avalúo en el que se incrementará en aproximadamente 4.9 % el valor a pagar para el año 2022.

Sin embargo, para los estratos 1, 2 y 3 se van a tener límites a la hora del alza a pagar.

“Hay que entender que para que se apliquen esos topes los propietarios deben haber pagado el predial esta vigencia, si alguien no ha pagado el predial esta vigencia entonces no va a tener el beneficio el próximo año, es importante entenderlo, porque después llega alguien que le subió mucho el predial y es que no lo pagó este año”, manifestó Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá.

Hasta el mes de octubre, la administración distrital había recaudado $87.509 millones del impuesto.

