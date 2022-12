Programa completo Vive Bogotá 7 de abril de 2015

Plazo para pago de impuesto predial no cambiará: Gustavo Petro: No habrá nuevos plazos para el pago del impuesto predial en la capital, como piden miles de bogotanos que se quejan porque el aumento del cobro supera el 100% y no tienen cómo pagarlo, así lo afirmó el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, quien en rueda de prensa culpó al Concejo de Bogotá, asegurando que él presentó una propuesta de reforma tributaria tres veces y que el mismo Concejo hundió.

