Prohibir parrillero no resolverá todo, pero sí ayudará: Daniel Mejía

Daniel Mejía, secretario De Seguridad de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de la Alcaldía de la capital del país de prohibir el parrillero hombre en motocicleta.

Mejía explicó que la decisión se viene analizando desde hace aproximadamente tres meses en los consejos de seguridad y se tomó ante el aumento en las cifras de delitos en los que el vehículo utilizado para los mismos son motocicletas con parrillero.

El secretario aseguró que, si bien la medida no resolverá todos los problemas de inseguridad, “sí ayudará. Además, esto hace parte de un paquete de medidas, no es una decisión aislada”.



Aseguró que la restricción es temporal y se estará analizando constantemente para ver su efectividad y “finalmente terminará por levantarse”.



Dijo que el distrito ve con preocupación el aumento de los delitos por lo cual “el deber” es proteger a la ciudadanía y darle prioridad a la seguridad de todos los habitantes, “es un bien general”.



Sobre los cuestionamientos por la prohibición, enfocada en los hombres, afirmó que “no es que las mujeres no cometan delitos, pero el grueso de los crímenes, según cifras que se tienen, son cometidos por hombres. Si las mujeres empiezan a incrementar las cifras, pues entonces se prohibirá también”.



Reveló que el decreto de la restricción será publicado el fin de semana el cual explicará en detalle la medida como “que solo aplica para las motos de 125 centímetros cúbicos en adelante ya que son las más utilizadas para los delitos”.



“Estamos buscando la mínima afectación en este tema, además tenemos otras medidas como retenes de seguridad y control o revisión del porte de armas, entre otros”, dijo.



La moto es el vehículo del pueblo, es algo económico: los motociclistas rechazan la medida



Por su parte, Miguel Forero, de la Asociación de Moteros de Bogotá, aseveró que los motociclistas rechazan tajantemente la medida pues es “el modo en el que miles de personas se mueven en la ciudad”.

Dijo que la restricción los afectará “muchísimo” pues la moto se “volvió el vehículo del pueblo, es algo económico que ayuda a la gente del común”.



Según Forero, existen cifras que demuestran que el 52 por ciento de las personas que trabajan en la ciudad se mueve en una moto que se compró como “alternativa para el pésimo sistema de transporte que tiene Bogotá y además porque es más económico que un carro y genera más comodidad”.



Calificó la medida como “un pañito de agua tibia que no solucionará nada” pues el problema no son las motos, sino el “pésimo sistema judicial que existe porque los delincuentes cometen los crímenes y a las 24 horas ya están por fuera, libres y sin problema”.



“No somos delincuentes, somos personas trabajadoras que tenemos familias que mantener y queremos salir adelante”, expresó.

