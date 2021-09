¿Qué es el Día sin sombra que se vivirá en Bogotá este viernes a las 11:54 de la mañana?

Es un fenómeno que El día sin sombra, o en términos astronómicos el día cenital, se vivirá en Bogotá este viernes 10 de septiembre.

A causa de este fenómeno astronómico, los ciudadanos no verán su sombra cuando transiten por las calles de la capital, según Carlos Augusto Molina, coordinador del Planetario de Bogotá.

“Esto sucederá a las 11:54 de la mañana, existe dos cosas. Existe la hora civil y la hora astronómica, y es cuando el sol pasa del oriente al occidente algo que no ocurre específicamente a las 12:00 m. Dos veces al año cuando estamos cerca al medio día pasa exactamente de nuestras cabezas”, especificó Molina.

El fenómeno se experimenta por unos cuantos minutos y va desapareciendo con el movimiento del Sol, a medida que se vaya alejando del punto Cenit.

“Es simplemente un hecho interesante, no va a haber sombra durante dos minutos o al lado de un edificio, vas a ver que el edificio no proyecta sombra o al lado de un poste, vas a ver que el poste no proyecta sombra”.

El Planetario de Bogotá invita a vivirlo con un fácil experimento, que consiste en colocar una vara o una botella, y observar cómo se reduce su sombra desde la mañana hasta el mediodía.

Publicidad

Escuche la entrevista completa