¿Qué sigue en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa?

Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil, habló en Mañanas BLU sobre el proceso que sigue tras avalar las firmas que buscan convocar a una revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



“Lo que sigue es esperar el segundo componente para luego la certificación y el cumplimiento de requisitos legales por parte del Consejo Nacional Electoral que está analizando la financiación de la campaña de los promotores y la verificación de los topes establecidos”, explicó.



Galindo indicó que luego de esa verificación de los requisitos legales por parte del Consejo Nacional Electoral, se define si se convoca o no a una revocatoria que podría costar cerca de 45 mil millones de pesos.



“La fecha dependería de lo que se demore el Consejo Nacional Electoral y los recursos para ese evento electoral porque no estaba dentro del presupuesto de la Registraduría”, dijo.



El registrador también aclaró que, de no cumplirse con los requisitos de financiación, la revocatoria del alcalde Peñalosa no se podría llevar a cabo.



