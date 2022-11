¿Quién entrega armamento a jóvenes delincuentes en Ciudad Bolívar?

“Uno comprueba algo: No son tres manzanitas del Ejército matando por error, no son dos manzanas podridas de la Policía, es un conjunto de las Fuerzas Militares del país, que se prestó para legalizar al menos a mi compañero. Cuando nosotros denunciamos ese caso todo el mundo decía cállese, es la familia más grande del país”.

Este es el testimonio de Gonzalo, quien manifiesta haber presenciado durante los últimos 15 años una seguidilla de asesinatos de jóvenes tanto en Ciudad Bolívar, Cazuca y Soacha, y presume que sería la situación que se percibe en la actualidad en el sur de Bogotá.

¿Qué armas estarían utilizando los delincuentes en Ciudad Bolívar que presuntamente formarían parte de estructuras paramilitares y de guerrillas? ¿Quién les estaría suministrando el armamento? ¿Cuál sería la forma en que habría injerencia de autoridades en la localidad 19 de Bogotá?

BLU Radio obtuvo algunos testimonios de quienes habitan en los barrios, pese a que la Policía ha manifestado que los líderes de esas organizaciones serían residuos de antiguos frentes subversivos, hay quienes manifiestan la permanente intervención de fuerzas militares en la entrega de dotación armamentística.

“Comenzamos a descubrir que, en una de las muertes de los pelados de Ciudad Bolívar, un chino tenía una pistola automática 3,80, esa es un arma que ni siquiera la Policía tiene aquí en Colombia, es una munición especial. Cuando vemos ese juguete en la mano de ese chino, lo vimos caer y “tun, tun, tun”, salimos y el chino con semejante fierro en la mano, eso es en serio. Cuando vimos eso, lo denunciamos y nos dijeron, esto es en serio y muy delicado, usted no está denunciando la muerte de su amigo, ni los 10 chinos que cayeron en Cazuca, eso es una mierda que usted no tiene con qué denunciarlo”.

Gonzalo hace referencia a un caso en el que, según él, sería un falso positivo, se habrían encontrado armas que difícilmente las autoridades colombianas pueden tener en su poder.

Esas serían armas dejadas en el momento de asesinar a los jóvenes, pero ¿Qué armamento estarían utilizando quienes están en el menor eslabón de la cadena? ¿De qué forma se las estarían suministrando? El siguiente testimonio de quien fuera una de las fichas más pequeñas del rompecabezas, permite algunas pistas.

“A veces llegan en severas camionetas, dicen que la Policía que el Ejército, dicen que como concejales, yo qué sé, pero eso yo no me meto porque me pueden estar “fumando”. Les dan unos 38mm 32mm, silenciadores, largos”.

Y es que quienes habitan allá no creen del todo en los registros de las autoridades, para ellos, el ocultar la realidad es un ejercicio de maquillaje frente a las problemáticas que señalan siguen, pero cada vez con mayor silencio, manifiestan que en ocasiones a quienes asesinan en Ciudad Bolívar, los pasan como si fueran de Soacha y Viceversa, como dicen, para maquillar registros.

“A los pelaos los matan aquí y los pasan para allá, los matan allá y los pasan para acá. Como no los pueden reconocer porque les quitan los tatuajes, así como a Samurai y demás, ellos pasan a ser NN y hay una fosa común en el Cementerio del Sur que tiene como 200 cadáveres de jóvenes que nunca fueron reclamados porque nunca aparecieron. La otra es el subregistro médico, cuando se le pregunta a Medicina Legal de cómo murió el pelao, va a decir que tuvo un paro cardiorespiratorio y un derrame cerebral, pero por qué no coloca abajo que se dio por causa de tres disparos. No van a colocar que el modo de muerte va ser por arma de fuego, subregistran el asunto médico, ponen otra vaina. Entonces mientras sacamos el cuerpo, lo exhumamos, nos demoramos un montón para descubrir y ellos mismos tienen gente en Medicina Legal que los protege. La estructura es muy jodida, yo creo que sí es un tema paramilitar estructural, creo que son los militares”.

Este es el retrato que con miedo muestran quienes habitan la localidad, es la manera en que ellos lo ven. El gobierno tiene una posición, se basa en las cifras e investigaciones de las autoridades, esta, es otra de las entregas en las entrañas de Ciudad Bolívar, en los relatos de ocultos y silenciosos que a duras penas dan un testimonio entre la cima y las faldas de la montaña.

