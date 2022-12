Recuperan parte del material robado a periodistas de la Fifa

primeras informaciones que recibió, fue encontrado una parte del material que habían grabado para realizar un documental sobre el fútbol en Colombia.

Worswick aseguró que la mayoría del material fue recuperado pero que aún hace falta un disco duro que contiene todo el material de la segunda cámara “grabamos a dos ángulos, nos hace falta un lado de la historia, podría decirse”, aseguró.

Carl Worswick, periodista deportivo británico y radicado en Colombia, aseguró que en el aeropuerto Eldorado de Bogotá, tras regresar de Barranquilla, les robaron un maletín que contenía material videográfico del fútbol en Colombia.

Worswick, que trabajaba con otros periodistas en un proyecto de la Fifa, dijo que estaban haciendo reportajes y entrevistas para mostrar la cara del fútbol colombiano.

“Nos robaron mientras mis compañeros esperaban vuelo hacia Madrid y de un momento a otro robaron la maleta que contiene grabaciones”, afirmó el británico, quien además aseguró que no hicieron copia de los discos -que contienen de 15 a 20 horas de grabaciones- debido a que se necesitan equipos especiales para hacer el backup.

“Estos discos no le sirven a nadie salvo a nosotros, no funcionan en Colombia porque los equipos acá no están adaptados”, afirmó el periodista.

Worswick aseveró que con ese material la Fifa quiere producir un programa de fútbol mundial para mostrar la cara de cada país en cuanto a ese deporte; por esa razón grabaron partidos de la Selección en la era Pékerman y juegos de la liga local con el fin de dar a conocer que “el fútbol en Colombia no es de narcotraficantes”.