¿Robaron carro de vendedor de BonIce en Bogotá o es montaje para pedir plata? Esto se sabe

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se evidenció el momento en el que una ciudadana habló con un vendedor ambulante de avanzada edad, quien denunció haber sido víctima de hurto por parte de delincuentes que le robaron su carro de BonIce en las inmediaciones del Movistar Arena, herramienta con lo que se gana el sustento diario en las calles de Bogotá.

“Movistar Arena, el Parque de los Novios, Simón Bolívar, me atracaron, me jodieron. Yo no estoy en el sistema porque yo le estoy colaborando a un amigo, a mi amigo”, dijo entre lágrimas el señor de avanzada edad, que en el momento del video llevaba puesto un uniforme de vendedor de BonIce.

El video fue difundido en redes por la cuenta de una ciudadana que se hace llamar “Esther” en X. Sin embargo, en los comentarios se logró evidenciar que esa usuaria no conoce los datos del hombre que aparece en las imágenes.

“Leyendo los comentarios, muchos se ofrecen a ayudarlo, no tengo los datos, ojalá aparezcan pronto, no obstante hay este comentario que me llama la atención porque pues esas cosas pasan. Sin embargo, creo q el Distrito si debería ayudar al señor”, indicó la usuaria Esther en su cuenta de X.

Ante la gravedad de la denuncia y conmovidos por las imágenes del hombre llorando por haber sido víctima de atraco en Bogotá, cientos de personas se ofrecieron a ayudar al señor, del cual no se conoce ningún dato; sin embargo, hay otros comentarios en los que se puede leer que, al parecer, este sería un montaje de este hombre para pedir dinero en las calles causando lástima.

“Les voy a contar que ese señor siempre anda vestido de vendedor de BonIce más no vende ningún producto siempre lo vemos aquí en el barrio Modelo Norte y San Miguel y en el puente de la estación Simón Bolívar pidiendo monedas para comprar licor, lo vemos con dos señores de edad”, indicó en X un usuario conocido como Jonathan Wilches.

Otra usuaria también denunció que este hombre se viste con el uniforme de la compañía y llora con el fin de causar lástima, práctica a la cual habría recurrido en varias oportunidades para pedir dinero en las calles de la capital del país, por lo que se trataría de un estafador.

“Es verdad, yo vivo al lado del Parque de los Novios y desde hace más de seis meses sigue diciendo eso, es mentira pide plata para comprar trago siempre tiene aliento a alcohol”, indicó una usuaria de X, a quién otra le respondió que este año se ha cruzado dos veces a este hombre cerca de su universidad: “siempre está vestido igual y siempre tiene la misma versión”.

