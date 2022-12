Robo masivo a jóvenes en el barrio Mirandela, en el norte de Bogotá

El asalto se registró en pleno parque del barrio Mirandela, localidad de suba. Tres desconocidos robaron a diez estudiantes de la Escuela de Ingenieros. Los universitarios se encontraban compartiendo en el parque del barrio cuando fueron interceptados por tres personas que se presentaron como los dueños del parque.

Los jóvenes estaban reunidos en el parque, una zona que ellos reconocen como tranquila y de un momento a otro llegaron tres tipos preguntando que sí estaban vendiendo droga en ese punto.

"Los jóvenes les dijeron que no, que ellos no consumían, los ladrones querían corroborar que no estuvieran vendiendo droga porque supuestamente ellos eran los dueños de ese parque, de ese terreno, de esa zona", contó Fabio Restrepo, presidente de la junta de acción comunal del barrio Mirandela.

"Entonces esos sujetos los amenazaron supuestamente porque ellos vendían droga y que ellos iban a hacer respetar el territorio de ellos y que sacaran de los bolsillos la plata que tenían a ver si era que habían vendido droga, que les mostrarán los celulares para ver a quién habían llamado, en ese momento se le robaron a los muchachos ocho celulares y los amenazaron diciendo que si llamaban a alguien que los iban a matar porque ellos eran una banda que estaba allí que los estaban mirando en ese momento, que no fueran a hacer nada", narró el líder de la comunidad.

Los habitantes alertaron a la Policía, pero los delincuentes huyeron. Dicen que un solo cuadrante de la Policía es insuficiente para cubrir esta zona que cuenta con cerca de 54 conjuntos residenciales.

