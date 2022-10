Santander, Eje cafetero y Cauca, zonas con especial vigilancia por temporada de lluvias

Hasta el momento, entes departamentales cuentan con más de 1.000 máquinas y 200 mil personas que están alerta para atender las 3 fases del plan de contingencia activado por el Gobierno debido a la temporada de lluvias que, según el Ideam, iría hasta principios de junio de este año.



La temporada de lluvias ha dejado 800 familias damnificadas por el invierno en el eje cafetero, Cauca, Chocó, Nariño, Caldas y Antioquia.



El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, anunció que las zonas donde hay especial vigilancia ante el riesgo de deslizamientos y desbordamiento en los ríos Santander, el Eje cafetero, Cauca y las laderas de los ríos Magdalena y Cauca en el sur del país.



Más de 70 mecanismos de alerta temprana están activados en el paí para atender el plan de contingencia que contempla 3 fases: una de alistamiento, otra de respuesta y otra fase de estabilización y recuperación.



Aunque durante las últimas semanas no se han registrado personas fallecidas o desaparecidas. Unidades de rescate hacen un llamado a los colombianos para que no se expongan a peligros en zonas de deslizamientos o inundaciones, y en esta temporada de viajes no conduzcan de noche si está lloviendo.



Escuche en este audio más información sobre:



-180 mil galones de combustible llegaron a las estaciones de gasolina de Medellín y el Área Metropolitana en el primer bombeo del oleoducto después de reparado el daño que causó problemas de abastecimiento ayer en la capital de Antioquia.



-Con paso a un carril continua operación en el sector de la balastrera en la vía Loboguerrero- Buevenaventura. Sitio afectado por un desprendimiento de tierra desde hace más de 10 días.



-El portavoz de Donald Trump desmintió que el presidente estadounidense rechazase deliberadamente estrechar la mano a Angela Merkel, frente a las cámaras el viernes durante un encuentro en Washington.