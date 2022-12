Se ha recuperado solo el 9 % de pérdidas estimadas en carrusel de contratos de Bogotá

BLU Radio conoció en exclusiva el expediente del carrusel de contratación de Bogotá, proceso en el que la Fiscalía ha logrado identificar a 53 personas vinculadas al mayor entramado de corrupción en la capital hasta la fecha.



Según el informe oficial más reciente, las posibles pérdidas estimadas (pago de comisiones, perjuicios ocasionados, sobrecostos al contrato, etc.) de los 18 contratos comprometidos, sumarían cerca de 312 mil millones de pesos.



No obstante, hay otros contratos que han generado millonarias pérdidas que no han sido cuantificadas, como el Sirci, que es el de recaudo del SITP, que como bien lo dice el expediente está “sin estimar” y está en investigación.



La fase de la investigación en la que se recupera el dinero de las pérdidas es la más demorada, así lo revelan las estadísticas: a pesar de que la Fiscalía logró desmantelar el entramado de corrupción y ha llegado a 34 condenas, hasta la fecha, ha recuperado cerca 28.000 millones de pesos, un 9 % del total de las pérdidas estimadas de los contratos que fueron adjudicados irregularmente en Bogotá.



Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aseguran que la unidad de extinción de dominio tiene embargados millonarios bienes y acciones que garantizarían que el dinero se devuelva, en algún momento, a la Nación. Por ejemplo, las acciones de Enertolima y Enerpereira de los Nule que suman cerca de 400.000 millones de pesos, más otros bienes de Emilio Tapia y otros concejales.



Pero eso no es todo. La Contraloría General de la República, declarada víctima en el proceso, estimó que el carrusel de la contratación dejó un detrimento patrimonial de 174.000 millones de pesos.



Por ello, impuso medida cautelar a propiedades (maquinaria de Conalvías y pólizas aseguradora por 30.000 millones de pesos, entre otras) de los condenados.



Todo lo embargado suma cerca de 155.000 millones de pesos pero, hoy, siete años después de que estallara el escándalo no se ha devuelto un solo centavo a la nación aunque está en proceso de cobro coactivo. Además, hay 19.000 millones de pesos que no se ha logrado recuperar.



Así está el panorama general:



Los contratos en investigación son: 7 de la fase 3 de TransMilenio, que era la construcción de la calle 26; cuatro de la malla vial y 7 de valorización. Todos adjudicados por el IDU.



De las 53 personas vinculadas al proceso, se han hecho 62 imputaciones, se han dictado 34 condenas, 34 medidas de aseguramiento y siguen en juicio 17 procesos.



Por mencionar algunas de las 34 condenas más importantes, se encuentran las más recientes: Liliana Pardo, exdirectora del IDU y prófuga de la justicia y la del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi; le siguen la del exgobernador Álvaro Cruz; la del exalcalde Samuel Moreno y la de su hermano, el exsenador Iván Moreno. Asimismo, la de los contratistas: Emilio tapia, julio Gómez y Miguel, Guido y Manuel Nule.



Por otro lado, hay 12 personas que fueron investigados por el carrusel, pero que firmaron principios de oportunidad con la Fiscalía en los que se comprometieron a colaborar con la justicia. Entre ellos, Manuel Sánchez, Hipólito Moreno, Hector Zambrano, Emilio Tapia, Inocencio Meléndez y el sonado por estos días, Federico Gaviria.



Sin embargo, según conoció BLU Radio, se llevan otros 9 procesos que apenas están en proceso de indagación. Los procesos son: caso Tunjuelo- Canoas (Odebrecht), caso SIM (Secretaria de Movilidad), caso Sitp (Secretaría de movilidad), caso Sirci (Secretaría de Movilidad), caso Distromel (Uaesp), caso zar empresas y seguridad privada (Nacional), caso Ipiales (construcción centro de comercio), caso Conalvias (umv- Idu) y caso concejales y ex concejales de Bogotá.



