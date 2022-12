Seguir ascendiendo oficiales con investigaciones es un grave error: HRW

José Miguel Vivanco director para América Latina de la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que esa organización en este momento tiene bajo la lupa la hoja de servicios de la recién nombrada cúpula militar y de policía para asegurarse de que ninguno de los oficiales que ascendió tenga acusaciones o investigaciones por violación a los Derechos Humanos.



“Nosotros estamos en el proceso de examinar los antecedentes de la nueva cúpula militar y si logramos contar con elementos sólidos, serios que permitan demostrar o sugerir que alguna de estas autoridades militares y de policía tienen responsabilidades en violaciones a los Derechos Humanos, obviamente lo daremos a conocer”, precisó el director de HRW.

De igual forma, Vivanco hizo un llamado al Ministerio de Defensa y al Congreso de la República para que vigilen y examinen más a fondo la trayectoria de los oficiales que aspiran a un ascenso.



“Las autoridades competentes específicamente el Ministerio de Defensa y el Senado deben vigilar y fiscalizar a esos candidatos para asegurarse que no tengan responsabilidad alguna en violaciones de Derechos Humanos en el pasado, de cualquier orden y en particular en el fenómeno de falsos positivos”, señaló.



“Hemos logrado documentar y hemos expuesto ante la opinión pública la evidencia que demuestra que no solo ahora, sino en el pasado, que se ha promovido a coroneles y a otros altos oficiales a pesar de contar con investigaciones en la Fiscalía, eso nos parece muy grave. Esta el caso de incluso un coronel que tiene orden de captura, lo hemos exhibido públicamente y eso al parecer no ha sido suficiente para apartar su nombre de la promoción que se le está intentando asegurar por parte del ministerio de Defensa”, añadió.



El coronel al cual hace referencia José Miguel Vivanco es Diego Luis Villegas, quien tiene una orden de captura vigente por parte de la Fiscalía por hechos relacionados con falsos positivos y que él expuso públicamente a través de Twitter.



“Lo que Colombia requiere es que la fuerza pública este conformada por oficiales serios, profesionales y que tengan una carrera de respeto a los derechos fundamentales y que no estén involucrados en violaciones a los Derechos Humanos. El mensaje que se está enviando a la institución y al país, es que, a pesar de tener investigaciones en curso y graves investigaciones, eso no incide en absoluto en el progreso de sus carreras profesionales”, puntualizó.