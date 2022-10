Semana Santa se complicaría en Armenia Mantequilla por falta de párroco

La Diócesis de Caldas confirmó que Armenia Mantequilla no tendrá cura párroco hasta que la seguridad de su ministro esté garantizada. Por lo tanto, la realización de la Semana Santa en ese municipio antioqueño está en vilo.



El padre Raúl Mejía Valencia, contó a Blu Radio, los detalles de sus amenazas; detrás del hecho estarían hombre del Clan del Golfo



“Toda la información la recibí a través del mismo comando de Policía de Armenia, que fueron los que me informaron que mi vida corría peligro, que era mejor que me pudiera ir y que ellos mismos me asesoraban y me daban cierta seguridad. No tuve claros los motivos, ni quiénes”, expresó el padre.

Le puede interesar: Trasladan a sacerdote de Armenia Mantequilla por amenazas de muerte



Tras la denuncia, el coronel Giovanny Buitrago, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que la institución brindará las condiciones necesarias. En manos de la Diócesis de Caldas queda la decisión de si el padre regresa o llega otro en su reemplazo.



“Sí así lo desean, estaríamos buscando todas las condiciones para que él pueda cumplir con su labor pastoral en el municipio”, dijo el coronel Buitrago.



El padre Mejía ofició como párroco en Armenia Mantequilla durante dos años.

Publicidad