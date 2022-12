Si autoridades siguen sin hacer nada habrá muertos: vocero de Uber

Alex Vargas, vocero de los conductores de Uber en Bogotá, reprochó la actitud de los taxistas que quemaron un carro que particular en el occidente de la ciudad.



Vargas manifestó que es un hecho que los voceros de taxistas dicen una cosa ante los medios de comunicación y “por debajo de cuerda incitan a la violencia”.



Además, pidió acción a las autoridades pues, si no se hace nada, las cosas se podrían salir de las manos.



“Las autoridades tienen que tomar decisiones porque va a haber un muerto porque esto ha venido agrandándose”, explicó.



Dijo también que como gremio “dudan mucho de la Policía de Tránsito” porque hasta los mismos agentes “les tienden trampas” para pararlos.



Cabe recordar que en la madrugada de este martes un grupo de taxistas interceptó un vehículo particular y tras perseguirlo durante varios minutos por la avenida Boyacá, terminaron arrojándole gasolina y prendiéndolo por completo en el sector conocido como La Conejera.



Según el conductor afectado, en el momento de los hechos se encontraban dos pasajeros dentro del carro, lo que no fue impedimento para que los taxistas accedieran a la incineración del mismo.



