Si contratan metro elevado, no voy a revocar ese contrato: Claudia López

En los últimos días, en reuniones de acercamiento para la coalición de partidos de centro izquierda a fin de elegir un candidato único a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, quien encabeza la iniciativa, afirma que ha conversado con Gustavo Petro de diversos temas, pero nunca sobre un

a “condición” para recibir su apoyo.

Esto frente a rumores que circulan sobre un posible quiebre con Colombia Humana tras un mensaje del excandidato presidencial Gustavo Petro en Twitter referente a la discusión del metro subterráneo como punto de “convergencia de fuerzas democráticas en Bogotá”.

Hoy por hoy aun estamos trabajando en un acuerdo programático para lograr una convergencia de fuerzas democráticas en Bogotá



El impulso sustancial a financiar un salto en la cobertura de la educacion superior publica y el metro subterraneo son los puntos de discusión — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 27, 2019

López desmintió esto y dijo que Petro no le ha sugerido que la condiciona ni le impone, e incluso que no la ha chantajeado con que tiene que hacer el metro subterráneo.

“No he tenido ningún tipo de conversación en la que me haya puesto algún tipo de condición. Él defiende el metro subterráneo y tiene muy buenos argumentos para defenderlo, y yo creo y todos los que estamos en esta coalición creemos que, sin duda, por razones urbanísticas, sociales, de mayor carga y mayor tráfico, sería mucho mejor un metro subterráneo, pero yo he dicho públicamente desde el día uno que, más allá de lo que hubiera sido deseable”, afirmó.

En ese sentido, la candidata dice que, aunque tiene sus reparos y diferencias sobre el “medio metro” elevado que quiere hacer el actual alcalde, Enrique Peñalosa, “si el alcalde y el Gobierno Nacional avanzan con ese contrato, se hace transparentemente”, no planea revocar ese contrato, sino que le daría continuidad y ampliación hacia el noroccidente de Bogotá desde Chapinero.

“No voy a botar a la caneca años de esfuerzos y de impuestos de los bogotanos. El metro hay que empezarlo. Yo hubiera querido empezarlo subterráneo, haré todo lo que pueda por la mejor opción, pero si lo contratan y lo empiezan no lo voy a parar, no lo voy a botar. Es un acto de responsabilidad con Bogotá”, explicó.

Asimismo, López afirmó que su “gran obsesión” no es si el metro es elevado o subterráneo, sino que este sistema se construya como una red de transporte con “tres líneas de metro, que esa primera línea de metro no nos la dejen botada a la mitad en la 66 con Caracas, sino que llegue hasta Suba y Engativá”.

También comparó el sistema de transporte masivo de Medellín con la situación de TransMilenioo en Bogotá y dijo que “es un crimen social dejar por fuera a Suba y Engativá” pues la población de estas dos localidades del noroccidente de la ciudad corresponde casi al mismo número de habitantes de la capital antioqueña.

“Mi gran obsesión es completar la primera línea del metro hasta Suba y Engativá, no destruir el medio metro que van a empezar. Esa es mi prioridad, quienes me apoyan, entienden que esa es la prioridad. Corregir sobre lo construido, no seguir destruyendo y saboteando”, agregó.

