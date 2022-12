Si usted es ama de casa, aquí puede calcular cuánto le deberían pagar por ello

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) puso en funcionamiento una herramienta que permite calcular cuánto le deberían pagar por los trabajos que realiza en su casa.



El director del DANE, Mauricio Perfetti, pasó por los micrófonos de Vive Bogotá para explicar el funcionamiento de la herramienta.



Perfetti advirtió que la calculadora se inventó con el único propósito de visibilizar y sensibilizar a toda la ciudadanía sobre la importancia que tienen estas actividades que se realizan en el hogar y muchas veces no son tenidas en cuenta ni reconocidas.



“Lo fundamental es que este simulador del trabajo doméstico y no remunerado que desarrollamos en conjunto con Oxfam es una herramienta exclusivamente de cultura y difusión estadística para que haya un mayor reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”, agregó.



Comentó que la idea es que en los hogares, los esposos, esposas, hijas e hijos puedan compartir esas realidades “y encontrar mecanismos para hacer más equitativas esas cargas”.



La idea de la calculadora se dio luego de encontrar que las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres en suministro de alimentos, mantenimiento del vestuario, de la vivienda, compras y administración de necesidades fundamentales para el desarrollo del hogar.



“El 89.4 % de las mujeres de 10 años y más tienen un tiempo diario en promedio de 7 horas y 10 minutos de esas actividades, mientras que los hombres de 10 años y más dedican un tiempo diario promedio de 3 horas y 10 minutos”, finalizó.



Haga clic sobre la imagen y calcule su trabajo doméstico:

