Siguen los colados en Bogotá: conductor grabó como decenas de personas se suben sin pagar al SITP

Un video compartido en redes sociales, grabado por un conductor de una ruta del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el centro de Bogotá, evidencia cómo decenas de personas se cuelan sin pagar su pasaje, mientras solo dos personas cumplen con su obligación de pago.

Este hecho refleja uno de los problemas más significativos que enfrenta el sistema masivo de transporte de la ciudad, TransMilenio: la cultura de no pago por parte de los usuarios.

La falta de apropiación del sistema y diversas razones contribuyen a este comportamiento. Un estudio realizado por la Universidad Nacional durante los periodos de marzo y abril de 2022, así como entre octubre y diciembre del mismo año, identificó esta problemática. Los resultados revelaron que la tasa promedio de evasión en TransMilenio supera el 28%. Durante el primer periodo, la tasa de evasión se ubicó en 29.66%, mientras que en el segundo periodo fue del 28.51%.

Aquí el video:

Frente al video TransMilenio rechazó la conducta de quienes ingresan al Sistema evadiendo el pago del pasaje porque afectan la seguridad y calidad del servicio prestado a los usuarios que sí validan su pasaje, así como la sostenibilidad del Sistema.

"Agradecemos a la ciudadanía por ayudar a crear conciencia entre los demás usuarios sobre este tipo de conductas. Entre todos aportamos a construir una mejor sociedad2, sostuvo la entidad.

El estudio también señala que los fines de semana, especialmente los domingos y festivos, son los días en los que se registran más casos de evasión en el sistema de transporte público. Las estaciones con mayor índice de colados son Policarpa, Las Nieves, Aguas y Universidades, con estimaciones de evasión del 54%, 45% y 41%, respectivamente.

En cuanto a las franjas horarias con mayor tasa de evasión, según TransMilenio, se encuentran: de 4:30 a.m. a 5:30 a.m., de 7:30 a.m. a 9:00 a.m., de 3:30 p.m. a 4:30 p.m., de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y las horas valle de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

En el primer semestre de 2022, la evasión por torniquetes fue del 15.1%, seguida de la evasión por ingreso de personas con discapacidad con el 10.4%, y luego por otros accesos, principalmente las puertas laterales, con el 4.1%. Para el segundo semestre del mismo año, la evasión por torniquetes aumentó al 17.1%, seguida del ingreso por puertas de discapacidad con el 5.7%, y otros accesos con el 5.3%.

Ante este preocupante panorama, el Concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, dio a conocer estas cifras y solicitó de manera urgente a la Secretaría de Seguridad, Movilidad, Gobierno, Mujer, a TransMilenio y a la Policía Metropolitana de Bogotá establecer un puesto de mando unificado en las estaciones mencionadas durante las franjas horarias con mayor evasión, con el objetivo de reducir esta práctica y confrontar las cifras conocidas.

"Hemos convocado también una mesa de trabajo para el día 12 de mayo a las 9:00 a.m. en el Salón Presidentes del Concejo de Bogotá, con el fin de consolidar y verificar las acciones que se llevarán a cabo en los correspondientes puestos de mando unificado", declaró Abisambra.

