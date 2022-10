Sin manufactura y construcción, TransMilenio llegó al 20%: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que TransMilenio operó con total normalidad y con una operación del 20% en sus tres componentes; troncal zonal y cable.

"El sistema no superó el 35 %, no tuvimos aglomeraciones, no tuvimos filas. Todo porque logramos un ingreso escalonado de sectores económicos", confirmó la alcaldesa.

Según las cifras que entregó la mandataria, a 8:00 de la noche de este lunes, el sistema había movilizado 341.560 pasajeros en el componente troncal; 366.1841 en el zonal y 5.841 en TransMicable.

Los portales más usados por los ciudadanos fueron las Américas, 20 de Julio, Usme y Soacha.

La velocidad promedio en la ciudad de Bogotá fue de 31 kilómetros por hora, 26% por encima que un día normal, pese a que en el día se registró que 1 millón de vehículos y motos recorrieron la capital del país.

La alcaldesa señaló además que aumentó el número de ingreso de personas y vehículos de otros municipios de la sabana de Bogotá, luego que se autorizara el ingreso de otros sectores.

Lopez recordó que los sectores construcción y manufactura regresarán a laborar siempre y cuando ingresen la información solicitada y que las autoridades confirmen que cumplen con los requisitos.

“Desde que se habilitó la plataforma para la reactivación económica se han registrado 32.000 ingresos al formulario del sector de manufactura y 16.000 al de obras”, señaló la mandataria de los capitalinos.

Sin embargo, de las visitas hechas por la Alcaldía para comprobar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, solo 10 cumplían y las otras 69 no cumplían con los elementos o no coincidía la dirección, ente otros.