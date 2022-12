Sindicato de Acueducto de Bogotá interpone acción popular contra el Distrito

El sindicato de trabajadores de la Empresa de Acueducto de la capital del país interpuso una acción popular contra el Distrito ante el Juzgado 6 Administrativo del Circuito de Bogotá por la construcción de un parque ecológico en las inmediaciones del embalse San Rafael.

Aseguran que con esta obra se pone en peligro el agua potable que abastece a más de 10 millones de personas, cerca de 9 mil árboles y todo el ecosistema de la Sabana de Bogotá.

El presidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Corporaciones Autónomas Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia (Sintraemsdes), Martín Quijano, explicó que lo que adelanta el Distrito “es un atentado contra los recursos naturales en el embalse de San Rafael de La Calera y Bogotá. En este lugar se trata el 75% del agua que llega a la capital del país”.

Quijano asegura que se afectaría el colchón de agua de este lugar.

La organización sindical está pidiendo que se suspendan las obras y los proyectos que se tienen planeados además de la tala de los cerca de 9 mil árboles.

Denuncian que el plan de manejo ambiental no está actualizado pues está asignado uno bajo el decreto 1274 de la CAR pero con otra clase de proyectos que no incluyen intervenciones ambientales.

Por último, anunciaron que pondrán en conocimiento las denuncias frente a los órganos de control del país para poner un conocimiento que “se está generando otro detrimento patrimonial de un costo de $150 mil millones que carece de permisos”.

“Es una sustitución”: Peñalosa sobre desmonte de 8.000 árboles en embalse San Rafael

Luego de la acción popular interpuesta por el sindicato de trabajadores de la Empresa de Acueducto de Bogotá contra el Distrito por la intervención en el embalse San Rafael, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que no se trata de una tala de árboles para construir un parque ecológico, sino de una sustitución ambiental.

“Yo no hablaría de talar árboles, sino de sustituir árboles. Digamos, había alrededor del Neusa decenas de miles de árboles, de pinos y la CAR, la entidad Ambiental de la región, taló esos pinos para sustituirlos por árboles nativos. Entonces lo que había ahí es un proceso de sustitución paulatina de una serie de eucaliptos y pinos y acacias que son nativos y que casi que son plaga”, precisó el mandatario.

Asimismo, explicó que los árboles en el Neusa sembrados son cedros, nogales, robles y pinos romerones.

Al ser consultado por el número de árboles que se talarían en el embalse de San Rafael, Peñalosa respondió: “Yo no sé cuáles son las cifras, pero lo que importa es que no es una tala, es una sustitución de unos árboles que no son buenos para el suelo, que son malos para la fauna local, que terminan matando, incluso, a la arborización nativa”.

