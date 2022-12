Sindicatos se toman Bogotá desde este martes

Luego de una reunión con la dirigencia de Fecode, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Alejandro Pedraza, se refirió a la “gran toma de Bogotá”, como se denomina el paro de trabajadores estatales.



“Hasta el momento el paro será indefinido hasta tanto no se vea la voluntad de negociación del Gobierno”, dijo.



Agregó que al paro de maestros, se unirá Asonal Judicial, la CUT, la USO y otros gremios.



“Estamos pidiendo que el Gobierno Nacional deje el protocolo de las disculpas sobre el tema macroeconómico y para que cumpla los acuerdos que se hicieron con Fecode”, dijo.



En ese sentido, Pedraza manifestó que unas 500 mil personas entrarán a paro.



Los sectores que participan en el paro son: Fecode, sindicatos del Ministerio de Trabajo y Asonal Judicial.



“Además, el 17 se van a vincular los demás sectores del área estatal que no propiamente son educadores que están afectados porque no se han hecho la negociación”, indicó.



Por su parte, Tarcisio Mora, vicepresidente de Fecode, señaló que “desafortunadamente” les toca hacer cese de actividades para que el Gobierno Nacional los escuche.



“El paro va muy bien, con una excelente audiencia y una buena aceptación de la comunidad educativa”, señaló.



Asimismo, lamentó que “después de los esfuerzos que hace un educador”, siga siendo un “sector muy mal remunerado”.



Mora puntualizó que el gremio de los maestros está abierto al diálogo, pero “de manera ágil, fructífera y eficiente”.



“Siempre tiene que haber el paro y la protesta para que entre el Gobierno se agilicen los temas. Estamos frente a unas instituciones del Estado lentas y poco eficientes”, finalizó.

