Sistema hospitalario no colapsó, ruego no hacer alarma sin fundamento: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá afirmó que quienes dicen que el sistema hospitalario de la ciudad está colapsado mienten. Además, aseguró que nadie está muriendo por falta de atención médica en la ciudad.

Tras recorrer las instalaciones del hospital Santa Clara, la alcaldesa de la capital del país afirmó que mienten quienes dicen que el sistema hospitalario de Bogotá colapsó, por el contrario, indicó que todos los ciudadanos son atendidos.

“Que tengamos alta ocupación no quiere decir que haya colapso. Les ruego que tengamos la prudencia en las cosas que se afirman. Nadie en Bogotá, a lo largo de estos meses ni en las próximas semanas, dejará de ser atendido”, señaló.

La mandataria de los bogotanos rogó a quienes dicen que colapsó el sistema de salud que no hagan “ni política, ni alarma sin fundamento”.

Asimismo, hizo un llamado a la Superintendencia de Salud para que tome cartas en el asunto con las EPS que, según ella, no están garantizando calidad y prontitud en las pruebas que se realizan para detectar el COVID-19.

“Aquí la salud no es un negocio, nunca lo ha sido y menos en el trámite de una pandemia. Necesitamos que la Superintendencia de Salud haga que las EPS cumplan con los estándares de calidad con pruebas PCR de verdad, no con pruebas que no son de suficiente calidad y que terminan es produciendo falsos positivos en la ciudad”, afirmó.

Finalmente, López le pidió al Ministerio de Salud cumplir con la bonificación que el Gobierno prometió dar a los profesionales de la salud de Bogotá.