Sociólogo explica causas por las que triunfos de Colombia terminan en tragedias

El sociólogo John Jairo Londoño, autor del libro Barras bravas y violencia en el fútbol colombiano, analizó la situación del país y la manera violenta de celebrar de algunos ciudadanos, cuando la selección Colombia gana o el país logra un triunfo importante.



Según Londoño, Colombia es “un país con muchas frustraciones y cuando tenemos la posibilidad de mostrar algo positivo, no sabemos cómo controlarlo y llevarlo de manera mesurada”.



Dijo que el problema de constantemente afectar a los demás es que muchos colombianos piensan como individuos y no como sociedad.



"En Colombia tenemos un serio problema y es la inexistencia del otro, siempre nos saltamos la fila, todas las normas, todas las convenciones sociales porque el importante soy yo y no somos conscientes de que con nuestro comportamiento estamos trasgrediendo los derechos del otro", agregó.



El sociólogo puso el ejemplo de los disparos al aire, algo que dejó dos menores de edad heridas en la noche del miércoles, luego del triunfo 1-0 de la selección Colombia frente a Brasil.



“Hago disparos al aire y no me importa si otros pueden salir heridos por mi actitud, no me importa si hay ruido ni nada que pueda afectar a los demás”, lamentó Londoño.



Finalmente, dijo que una de las soluciones es la educación, pero no la única.



“La educación es la respuesta a todo pero también los medios, los políticos y en general todos tienen que dar un ejemplo”, finalizó.