Sorprendería decisión de Corte, pero seguiremos firmes con corridas: Felipe Negret

Frente a la posible decisión que conoció Blu Radio, sobre que la Corte Constitucional tumbaría las corridas de toros definitivamente esta semana, la Corporación Taurina de Bogotá aseguró que seguirán en firme hasta conocer el fallo y calificó como “una asonada”, la actitud de los manifestantes afuera de la plaza de toros La Santamaría.



“Esa no fue ninguna protesta o manifestación eso fue una asonada de los que no entienden de qué se trata”, señaló.



Frente a la posible decisión de la Corte Constitucional de tumbar esta misma semana esta práctica, se sorprendió asegurando que la Corte podría fallar manteniendo la exclusión, argumentando que se trata de escenarios de carácter cultural que no pueden ser criminalizados, pero que, de ser así, esperarán a que les notifiquen el fallo.



“Me sorprende esa información, pero no podemos opinar basados en suposiciones, si es así esperaremos con disposición es fallo de la Corte”, aseguró Negret.



Actualmente existen varias demandas presentadas contra el artículo 339B de la ley que castiga el maltrato animal en el que se exceptúa de penas a quienes practiquen el toreo, y por esta razón, finalmente la Corte votaría a favor para tumbar las corridas de toros.