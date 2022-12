Suba, la localidad más afectada de Bogotá tras temblor de 6,6 grados

La comunidad del barrio Corinto, en la localidad de Suba, manifestó su preocupación porque las grietas que presentan sus viviendas desde hace varios meses se agravaron luego del temblor de 6,6 grados que tuvo su epicentro en La Mesa de los Santos, Santander.



Pese a las constantes denuncias, la comunidad todavía no ha recibido una solución integral por parte de las autoridades locales de Suba y de la constructora responsable de las viviendas.



En entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio, el director encargado del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo, Óscar Goyeneche, aseguró que aunque no tienen reporte de afectaciones, “esto no puede ser materia de descuido”, por lo que dijo que continuarán con el proceso de prevención.



Contó que luego del sismo se atendieron 42 llamadas al servicio de emergencia 123, pero ninguna emergencia de preocupación.



Según Goyeneche, también se encuentran en alerta en una zona de la localidad de Ciudad Bolívar y actualmente están monitoreando para evitar una tragedia.