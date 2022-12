Taxis Premium empezarán a operar en agosto; taxis de lujo a finales de año: Distrito

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, anunció que los taxis de lujo no podrán comenzar a operar antes de final de año e hizo énfasis en que no serán Mercedes Benz y similares, como lo mostró en sus fotografías el Distrito.



“Yo creo que el taxi no va a alcanzar a ser un Mercedes Benz, esa era una muestra que estaba presentando Taxis Libres, pero son muy buenos taxis”, explicó.



Dijo que los taxis de lujo deberán tener un baúl amplio, frenos ABS, airbag, entre otros, aunque no necesariamente tiene que ser marcas como Mercedes Benz.



En ese sentido, los taxis de lujo serán los vehículos tipo sedán y camioneta tipo SUV que cumplan una serie de normas establecidas por el Ministerio de Transporte.



En este tipo de servicio se podrá pagar con tarjeta de crédito, funcionará con aplicación móvil y sabrá la tarifa antes de empezar el viaje.



“Taxis Libres y Taxi Imperial ya están cumpliendo con los requisitos y ya solicitaron ser parte del servicio de lujo”, añadió.



Sobre la llegada de estos taxis, manifestó que la idea es que puedan llegar este año.



“Nosotros queremos involucrar dos tipos de taxis; uno es el taxi Premium, que es un taxi mejor, y otro el taxi de lujo que es el negro. Aspiramos que los taxis Premium empiecen a operar en agosto y los taxis de lujo puede que se demoren por ahí a finales de este año”, finalizó.