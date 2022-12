Taxistas tienen doble discurso y en secreto promueven violencia: Distrito

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, calificó de “terrorismo” la incineración que presuntamente un grupo de taxistas habría hecho de un vehículo particular que estaría trabajando con el servicio de Uber.



“Es un acto de terrorismo, pusieron en peligro la vida de una persona”, aseguró.



Según el funcionario, los líderes de los taxistas deben “dejar el doble discurso” de promover los buenos actos, mientras en redes sociales y chats, hacen un llamado a la violencia.



“Que se deje el doble discurso de que no promueven la violencia, mientras en audios vemos que sí lo están promoviendo”, enfatizó.



Mejía explicó que la quema del vehículo (un Volkswagen Gol modelo 2017 de placa particular) se habría cometido con ayuda de quienes solicitaron el servicio de UberX y otro carro que sería cómplice.



“Tenemos la información de que pidieron un servicio, de Uber, se hicieron pasar por usuarios y en el camino les pidieron parar, le robaron el celular al conductor y luego quemaron el vehículo. Estamos recaudando información de cámaras de seguridad y tenemos alguna información de hacia dónde salió el carro implicado (un Kia Picanto de placa terminada en 883)”, agregó Mejía.



Sobre la denuncia de líderes de Uber de que taxistas y Policía de Tránsito se estarían uniendo para combatir el servicio, el jefe de Seguridad de la Alcaldía rechazó la presunta conducta.



“Nadie se puede aliar con las autoridades para perseguir a un grupo”, subrayó.



Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional a que defina la legalidad o ilegalidad de Uber, para que las autoridades distritales puedan tomar una decisión a profundidad al respecto.



“Mientras el Gobierno Nacional no regule, tenemos que prevenir que grupos intenten tomar medidas por sus propias manos, pero nunca se le ha dado la orden a la Policía de perseguir conductores de Uber o regular servicios que no están regulados”, finalizó.