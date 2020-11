Tiroteo frente al Liceo Francés en Bogotá: papá de alumno enfrentó a ladrones de celular

Un tiroteo se presentó este miércoles al frente del Liceo Francés en Bogotá , luego de que el papá de un alumno enfrentara a unos ladrones que le robaron el celular a una mujer.

El hecho se presentó a las 8:45 de la mañana, según informaron directivos del liceo. De acuerdo con el coronel Nelson Quiñones, comandante operativo de la Policía de Bogotá , los delincuentes se desplazaban en una motocicleta.

“Tenemos una persona afectada por hurto. Una persona que estaba en el lugar activó el arma para evitar el turno”, dijo en diálogo con BLU Radio.

Añadió que la motocicleta está siendo identificada y que está a la espera de mayor información para su ubicación.

En diálogo con BLU Radio, la mujer víctima del robo relató detalles de lo ocurrido.

“Llega un señor caminando, no tenía cara de delincuente ni de ladrón, y simplemente me rapó el celular. Después salió corriendo, yo lo perseguí. Había una moto que iba por la calle 87, los vecinos del barrio también salieron. Uno de los papás hizo unos tiros al aire, los ladrones se metieron en una calle cerrada, traté de atravesarme pero me echaron la moto encima”, dijo.