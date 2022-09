TransMilenio anuncia cambios en rutas alimentadoras y del SITP

TransMilenio informó sobre la nueva parada que tendrá la ruta alimentadora 6 – 7 San Joaquín, que sale del Portal del Tunal. Ahora este bus se detendrá para beneficiar a los vecinos que viven cerca de la carrera 17A con calle 81 Sur.

Así las cosas, esta ruta alimentadora tendrá un total de 20 paradas antes de volver al portal, siendo la primera en la avenida Boyacá con calle 60A sur y la última en la avenida Boyacá con carrera 18C.

Es de recordar que el servicio 6 – 7 San Joaquín opera de lunes a sábado de 4:00 a. m. a 12:30 a. m. y domingos de 4:00 a. m. a 11:30 p. m.

TransMilenio también anunció recientemente dos cambios en rutas el SITP. El primero en el servicio K323 El Recodo, que tendrá un ajuste de trazado en el sector de Fontibón, por lo que dejará de pasar por la Calle 22 y empezará a transitar por la Calle 22J.

El otro cambio está en la ruta D210-A210, que pasará a llamarse A002 San Luis-Estación Movistar Arena. Su horario de operación seguirá siendo de lunes a viernes, de 3:30 a.m. a 11:00 p.m., los sábados, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., y los domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

