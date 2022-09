Salvajes ladrones golpearon y arrastraron del pelo a una pasajera en TransMilenio

En la noche del 1 de septiembre, una mujer fue víctima de cinco atracadores que la sorprendieron en la estación de TransMilenio de la calle 142, sobre la Autopista Norte. Los delincuentes la golpearon y hasta le arrancaron parte de su cabello para lograr someterla y robarle el bolso.

Según reportó el Ojo de la Noche, una vez el bus articulado llegó a la estación, en sentido sur - norte, la mujer se disponía a bajarse, pero cinco hombres se subieron al bus y bloquearon las puertas.

Publicidad

Fue en ese momento que atacaron a la víctima, una mujer ama de casa y madre de un menor, sobre quien se abalanzaron para quitarle el bolso:

"Venía en el TransMilenio, cuando abordaron al bus cinco personas, entre ellas mujeres y hombres y de una se abalanzaron contra mi. Al yo sentirme así atacada, tomé mis pertenencias fuertemente para no soltarlas, pero pues era difícil luchar con ellos. Me arrastraron hasta la puerta del vagón", narró la víctima.

Le puede interesar:

Una de las mujeres que hacía parte de la banda de atracadores fue la que la golpeó con varias patadas para conseguir que ella soltara su bolso; sin embargo, la víctima señala que entre las cosas que más la indignan es la falta de apoyo de la ciudadanía, ya que cuando aún tenía agarradas sus cosas, pidió ayuda y nadie la auxilió.

"Allí yo seguía forcejeando y pidiendo ayuda, como yo tenían aun el control de mis cosas, que por favor alguien me auxiliara, no tuve respuesta alguna. Una de las mujeres que venía con ellos me atacó, me pegó una patada en la cara, me halaron del cabello, me botaron hacia la vía del TransMilenio y pues finalmente fue ahí donde perdí literalmente mis cosas", agregó la víctima.

Publicidad

No sería el primer atraco en este punto de la ciudad, ya que los ladrones se aprovechan de que cada costado de la estación pertenece a una localidad diferente, por lo que cuando los ciudadanos intentan denunciar ante las autoridades, estas tienen limitantes para operar porque los hechos se producen en diferentes sectores.